Gioele Dix chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno. Gioele Dix, pseudonimo di David Ottolenghi, è uno degli ospiti della trasmissione televisiva della Rai.

Oggi è un altro giorno è condotto da Serena Bortone su Rai 1 alle ore 14.00. L’attore e comico sarà uno degli ospiti della puntata del 27 gennaio 2021.

ed è nato a Milano il 3 gennaio 1956. Sulla vita privata dell’attore c’è il massimo riserbo.

L’unico fatto noto è che si è sposato in seconde nozze con Mara. Per il resto non sappiamo molto altro perché l’attore preferisce far parlare di se per i suoi film o per le sue partecipazioni televisive.

La carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Gioele Dix è un attore e ha recitato nei seguenti film:

Tracce di vita amorosa, regia di Peter Del Monte (1990) Per non dimenticare, regia di Massimo Martelli (1992) Bidoni, regia di Felice Farina (1995).

Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella (1999) Se fossi in te, regia di Giulio Manfredonia (2001) Ora e per sempre, regia di Vincenzo Verdecchi (2004) A voce alta, regia di Vincenzo Verdecchi (2006).

Pazze di me, regia di Fausto Brizzi (2013) Vinodentro, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani (2013) Confusi e felici, regia di Massimiliano Bruno (2014) Sono tornato, regia di Luca Miniero (2018) Bene ma non benissimo, regia di Francesco Mandelli (2018) Lei mi parla ancora, regia di Pupi Avati (2021).