ROMA – Gionny Scandal è stato ospite a Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo, il giovane rapper ha parlato di alcuni suoi colleghi. A partire da Achille Lauro: “Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto un paio di serate insieme ma non balliamo perché non siamo capaci. A Sanremo mi è piaciuto tantissimo, ho apprezzato molto il suo gesto”.

Poi svela un aneddoto sulla sua infanzia: “Mia nonna mi obbligava a vedere Stranamore, due palle. Non mi piaceva. Alberto Castagna era un grande, grandissimo presentatore, ma non mi piaceva”. E su Paolo Bonolis: “Per me è Dio, starei ad ascoltare i suoi monologhi per ore: quando l’ho incontrato mi ha dedicato venti minuti. Io lo ammiravo più che parlargli”. Jovanotti: “Quando ero piccolino, andavo sul camion di mio zio lui si metteva il cappellino all’indietro proprio come Jovanotti. Allora mi metteva la cassetta, partiva Jovanotti ed ho iniziato a sentirlo”.

Si parla anche di Max Pezzali: “Ho fatto una canzone con lui. E’ un mezzo spoiler, è ufficiale ma hanno mezzo insabbiato… insomma, sono nel disco di Max Pezzali. So molte sue canzoni. E’ una bravissima persona, è super simpatico”. E anche della lite Morgan-Bugo a Sanremo: “Io non l’avrei fatto, almeno per rispetto del pubblico a casa, anche se lo riguardo a casa con i popcorn. Io non li conosco personalmente, ma dopo questa cosa qui conosco più volentieri Bugo. La canzone non è neanche male sinceramente, ma la versione di Morgan mi piace di più”.

Infine rivela una sua passione per la cantante Annalisa che ha duettato con Achille Lauro nella serata dedicata alle cover a Sanremo: “Il duetto di Sanremo mi è piaciuto, mi è piaciuta lei: lei è proprio bella (ride, ndr). E’ una bellissima ragazza. Io sono single ora, da poco, quindi Annalisa… Sono bello tranquillo adesso, Annalisa. Avevo una fidanzata ma l’ho lasciata io”.

Il giovane rapper è stato abbandonato dai genitori biologici quando era ancora un bambino e convive da anni con la depressione. A San Valentino ha lanciato il suo nuovo singolo, “Se ci sei tu”, una canzone dedicata alla sua ex ragazza. “Sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattermi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto, lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi”. Dalla sua esperienza ha quindi capito che “è proprio la forza dell’amore che riesce a salvarci, facendoci superare ostacoli e momenti difficili”. (fonte VIENI DA ME)