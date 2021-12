Giordano Filippo chi è: età, dove e quando è nato, altezza, fidanzata, figli, vita privata, Ballando con le Stelle. Il maestro di ballo che partecipa a Ballando con le stelle è ospite di Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14 condotto da Serena Bortone.

Dove è nato, età, altezza e biografia di Giordano Filippo

E’ nato ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, il 21 dicembre 1985 (età 35 anni, tra poco ne compirà 36). E’ alto 190 cm ed è del segno zodiacale del sagittario. Questo il suo profilo Instagram.

Fin da piccolo si è avvicinato al mondo della danza. Nel 1994 ha preso parte al Campionato italiano, arrivando in finale in due discipline: salsa e liscio unificato. Insieme all’amore per il ballo ha conciliato anche lo studio, conseguendo a Taranto, presso l’IPSCT Perrone, il diploma in Sala bar.

Fidanzata, figli e vita privata di Giordano Filippo

Della vita privata del ballerino non si conosce tantissimo. Da quanto si apprende è fidanzato dal 2013 con la collega Marica Bianco, partner anche nel lavoro. Lei è originaria di Putignano ed è dunque pugliese come il suo compagno. Sebbene sia molto riservato da quel che traspare dai social i due sono molto felici e innamorati. Non hanno figli. Insieme hanno una scuola di ballo a Milano, dal nome Yamambò.

La carriera

Nel corso della sua carriera ha partecipato ad alcuni congressi internazionali come l’International Congress di Budva, in Montenegro, dove ha raggiunto il gradino più alto del podio, mentre ad Atene arriva ha agguantato lafinalissima. Nel 2007 ha conseguito il diploma di maestro di bachata e latino. L’anno successivo si è specializzato anche in danze caraibiche. Dal 2011 in poi ha voluto approfondire anche altri generi come moderno, hip pop e house.

Altra importante tappa della sua carriera è arrivata nel 2013 quando la Tropical Gem l’ha fortemente voluto nella sua compagnia. Ha avuto modo di accompagnare anche una performance di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo della trasmissione Questi siamo noi. Due anni dopo è entrato a far parte della compagnia Euphoria Dance Company di New York. Oggi ha la scuola di ballo Yamambò a Milano, che gestisce insieme alla sua compagna.

Dal 2020 fa parte del cast di Ballando con le Stelle e balla in coppia con l’attrice Valeria Fabrizi.