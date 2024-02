Giorgia Todrani, conosciuta semplicemente come Giorgia, rappresenta un’icona della musica italiana. Nata a Roma il 26 aprile 1971, è cantautrice e produttrice discografica. È figlia del musicista Giulio Todrani e sin da bambina si appassiona al canto. La sua voce unica e inconfondibile ha segnato la storia della musica italiana, vendendo circa 7 milioni di copie con 12 album prodotti, di cui 5 hanno raggiunto la vetta delle classifiche nazionali.

Esordi e ascesa di Giorgia

Giorgia ha iniziato la sua carriera musicale nel 1979, quando, insieme a Cristina Montefiori, ha registrato il suo primo 45 giri intitolato “Chiamatemi Andrea”. Il suo percorso artistico è stato influenzato dal tenore lirico Luigi Rumbo, ma la sua passione per la musica l’ha portata a esplorare diversi generi. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha intrapreso gli studi universitari con l’intenzione di diventare insegnante, ma il richiamo della musica era troppo forte. Giorgia ha inciso cori per jingle pubblicitari, guadagnando i primi soldi e accumulando esperienza nel mondo della registrazione.

Il successo

La svolta nella carriera di Giorgia è avvenuta nel 1993 quando ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Nasceremo”, ottenendo la vittoria e l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo. Nel 1994, con il brano “E Poi”, si è classificata al settimo posto, dando inizio a una serie di successi. Nel 1995 è di nuovo a Sanremo con il pezzo “Come Saprei”, vincendo il Festival e diventando la prima astista a ricevere nello stesso tempo il Premio della Critica (oggi Mia Martini). Il suo album di debutto, semplicemente intitolato “Giorgia” nel 1994, è stato il punto di partenza per una carriera musicale straordinaria. Nel corso degli anni, Giorgia ha pubblicato numerosi album, tra cui “Girasole” nel 1999, “Dietro le Apparenze” nel 2011, e il live “Oronero Live” nel 2018. Ogni suo lavoro ha consolidato il suo status di icona della musica italiana.

Giorgia vita privata: Alex Baroni, compagno, figlio

La vita privata di Giorgia è stata caratterizzata da importanti relazioni e momenti difficili. Dal 1997 al 2001, è stata fidanzata con il cantante Alex Baroni, scomparso nel 2002 a causa di un incidente stradale. La cantante gli ha dedicato la toccante canzone “Marzo”.

Giorgia anni fa ha ricordato con un lungo messaggio Alex Baroni: ecco il suo commento sul profilo Facebook. “Non mi è mai stato facile parlarne e mai lo sarà – scrive Giorgia su Facebook – come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza.” Ma per il suo compleanno, Giorgia ha voluto fare un’eccezione: “Trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato, e la sua voce eccezionale e per sempre unica”.

Attualmente, Giorgia è legata sentimentalmente a Emanuel Lo, noto anche come Emanuele Lo Iacono, un poliedrico artista italiano: cantautore, ballerino, coreografo e regista. La loro relazione è iniziata nel 2004, e dalla loro unione è nato il figlio Samuel, il 18 febbraio 2010.

Instagram

Giorgia mantiene una forte presenza sui social media, con il suo account Instagram @giorgiaofficial che conta oltre 1 milione di followers.