Giorgia Cardinaletti chi è, età, altezza, peso, fidanzato, figli, Instagram, dove e quando è nata, vita privata. Una giornalista Rai che avrete già visto in tv, soprattutto nell’ambito dei programmi sportivi. Attualmente però conduce una trasmissione su Rai 1, Via delle Storie. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano (Ancona) il 23 aprile 1987. Allo stato attuale ha dunque 34 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alta circa 170 centimetri, non si hanno notizie del suo peso.

Si diploma al liceo classico statale “Francesco Stelluti” di Fabriano e si laurea in Lettere a indirizzo storico all’Università degli Studi di Perugia.Dopo aver completato gli studi alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dal 2012 è giornalista professionista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

È stata inviata e poi conduttrice a Rai News 24. Nel 2016, dopo essersi fatta conoscere come inviata della Formula 1 e conduttrice del programma Pole Position, è stata scelta per affiancare Alessandro Antinelli alla conduzione de La domenica sportiva, rimanendovi fino al 2019. Nell’agosto 2019, è passata al TG1, prima alla conduzione delle edizioni 60 secondi e notturna, e successivamente in quella di mezzasera.

Nel febbraio 2020, durante la settimana del Festival di Sanremo 2020, conduce su RaiPlay Dentro il Festival, ovvero la conferenza stampa del giorno successivo a ogni serata della kermesse.

Fidanzato, figli, Instagram, la vita privata di Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti dovrebbe essere fidanzata con Francesco Caldarola. Almeno questo risultava dalle testimonianze social a fine 2019. La giornalista non ama parlare della sua vita privata. Caldarola è un autore televisivo e giornalista. Non si sa se stanno ancora insieme, di sicuro non sono sposati e Giorgia non dovrebbe avere figli.

Ha invece due fratelli, che si chiamano Michelangelo e Raffaello. Inoltre è molto attiva sui social e il suo account ufficiale su Instagram conta parecchi fan.