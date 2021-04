Giorgia chi è, dove e quando è nata, età, altezza, figlio, Alex Baroni, compagno, vita privata e Sanremo

Chi è Giorgia, dove e quando è nata, età, figlio, nome completo, altezza, compagno, Alex Baroni, Sanremo e vita privata della cantante. Giorgia infatti è tra gli ospiti della prima puntata di Top Dieci, la trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età, nome completo e biografia di Giorgia

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, è nata a Roma il 26 aprile del 1971 e compirà 50 anni di età a breve. E’ una cantante, musicista e produttrice discografica italiana. E’ la figlia di Elsa Giordano e del cantante e musicista Giulio Todrani, membro del duo canoro Juli & Julie e, in seguito, fondatore del gruppo soul e rhythm and blues “Io vorrei la pelle nera”. La prima registrazione di Giorgia è del 1979 insieme a Cristina Montefiori, un 45 giri intitolato Chiamatemi Andrea per la stessa etichetta (la Yep) che pubblicava i dischi di Juli & Julie.

La sua prima formazione, a sedici anni, avvenne sotto la guida del tenore lirico Luigi Rumbo, cantore della Cappella Sistina; forma il Giorgia Todrani’s Group. Una sera in un club romano conosce Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese: da lì inizia la collaborazione con i due musicisti e produttori, le esibizioni nei club con gli Io vorrei la pelle nera, la Friends Acoustic Night dove la cantante forma il suo bagaglio tecnico che spazia dal jazz al soul, dal blues al rock. Conseguito il diploma al liceo linguistico con il massimo dei voti, si iscrive alla facoltà di Lingue con l’obiettivo di diventare insegnante e guadagna i primi soldi incidendo cori per i jingle pubblicitari.

Giorgia e il Festival di Sanremo

La carriera musicale di Giorgia comincia nell’autunno del 1993, quando presenta a Sanremo Giovani un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, “Nasceremo”, classificandosi prima e ottenendo perciò l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo nella sezione “Nuove Proposte”. Nel febbraio 1994 a Sanremo nelle Nuove Proposte, Giorgia canta una delle sue canzoni più note, dal titolo E poi, scritta nuovamente da lei, da Marco Rinalduzzi e da Massimo Calabrese ma si classifica solo settima.

L’anno successivo al Festival di Sanremo interpretando la canzone Come saprei Giorgia conquista la vittoria e diventa la prima artista a ricevere nello stesso tempo anche il Premio della Critica. Nel 1996 Giorgia torna al Festival di Sanremo, arrivando terza con Strano il mio destino.

Compagno, altezza, figlio, Alex Baroni e vita privata di Giorgia

In gioventù, Giorgia ha praticato il karate, arrivando fino alla cintura blu. Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Dal 2004 il compagno di Giorgia è il ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo, da cui ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010. Giorgia è alta 160 centimetri e pesa 50 chilogrammi.

Giorgia anni fa ha ricordato con un lungo messaggio Alex Baroni: ecco il suo commento sul profilo Facebook. “Non mi è mai stato facile parlarne e mai lo sarà – scrive Giorgia su Facebook – come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza.” Ma per il suo compleanno, Giorgia ha voluto fare un’eccezione: “Trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato, e la sua voce eccezionale e per sempre unica”.