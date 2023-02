Giorgia chi è, età, dove e quando è nata, Alex Baroni, figlio, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. La cantante Giorgia partecipa al Festival di Sanremo 2023, in gara con il brano “Parole dette male”. Il Festival, condotto da Amadeus, è in onda su Rai1 dall 20:40.

Dove e quando è nata, età, biografia di Giorgia

Giorgia Todrani, nota semplicemente come Giorgia, è nata a Roma il 26 aprile del 1971. Ha 51 anni. E’ la figlia di Elsa Giordano e del cantante e musicista Giulio Todrani, membro del duo canoro Juli & Julie. La prima registrazione di Giorgia è del 1979 insieme a Cristina Montefiori, un 45 giri intitolato Chiamatemi Andrea per la stessa etichetta (la Yep) che pubblicava i dischi di Juli & Julie. La sua prima formazione, a sedici anni, avviene sotto la guida del tenore lirico Luigi Rumbo. Una sera in un club romano conosce Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese: da lì inizia la collaborazione con i due musicisti e produttori. Conseguito il diploma al liceo linguistico con il massimo dei voti, si iscrive alla facoltà di Lingue con l’obiettivo di diventare insegnante e guadagna i primi soldi incidendo cori per i jingle pubblicitari.

Alex Baroni, figlio, vita privata di Giorgia

Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, morto nel 2002 a causa di un incidente stradale. Dal 2004 il compagno della cantante è il ballerino, musicista e cantautore romano Emanuel Lo, da cui ha avuto un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010. Profilo Instragram: @giorgiaofficial.

Giorgia anni fa ha ricordato con un lungo messaggio Alex Baroni: ecco il suo commento sul profilo Facebook. “Non mi è mai stato facile parlarne e mai lo sarà – scrive Giorgia su Facebook – come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza.” Ma per il suo compleanno, Giorgia ha voluto fare un’eccezione: “Trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato, e la sua voce eccezionale e per sempre unica”.

La carriera di Giorgia

La carriera musicale di Giorgia comincia nell’autunno del 1993, quando presenta a Sanremo Giovani un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, “Nasceremo”, classificandosi prima e ottenendo perciò l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo nella sezione “Nuove Proposte”. Nel febbraio 1994 a Sanremo nelle Nuove Proposte, Giorgia canta una delle sue canzoni più note, dal titolo E poi, scritta nuovamente da lei, da Marco Rinalduzzi e da Massimo Calabrese ma si classifica solo settima. L’anno successivo al Festival di Sanremo interpretando la canzone Come saprei Giorgia conquista la vittoria e diventa la prima artista a ricevere nello stesso tempo anche il Premio della Critica.

