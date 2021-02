Giorgia Greco, ginnasta con una gamba sola a Italia’s Got Talent: Pellegrini commossa le dà il golden buzzer

Giorgia Greco, giovanissima ginnasta di 13 anni rimasta con una gamba sola dopo una amputazione per un osteosarcoma, incanta la giuria e il pubblico di Italia’s Got Talent e fa commuovere Federica Pellegrini.

Giorgia Greco e il golden buzzer

Giorgia Greco è stata la protagonista del golden buzzer del programma di canale 8: il golden buzzer, infatti, o pulsante d’oro, permette ad un concorrente particolarmente apprezzato dai giudici di andare direttamente alle semifinali senza essere giudicato.

Giorgia, di Milano, ha subito l’amputazione di una gamba a otto anni, a causa di un tumore osseo. Ma proprio la ginnastica artistica l’ha aiutata nel non perdere l’entusiasmo per la vita.

L’osteosarcoma che ha portato all’amputazione di una gamba di Giorgia

“Era il novembre del 2013 e cominciò ad avere i primi sintomi – ha raccontato la madre di Giorgia, Francesca, al Corriere della Sera -. Dolore a una gamba, che diventò forte qualche mese dopo, in aprile del 2014. Il 26 maggio ce l’hanno detto”.

Da allora è iniziato il calvario di questi casi: ospedali e chemioterapia, fino alla amputazione. “Le abbiamo spiegato quello che sarebbe accaduto. Cercavo di preparare mia figlia: “Qualche cura ti potrà far stare anche male”. Mi guardava e mi faceva capire: sono pronta. Ho lasciato la questione della caduta dei capelli per ultima”.

“Mi arrivavano alla schiena – ricorda Giorgia -. La prima cosa che ho pensato è stata quella: oddio i miei capelli…”.

Ma grazie all’amore e alla forza dei genitori e delle sorelle, Giorgia supera anche quello. E appena può torna a mettersi in piedi sulle sue braccia, con una verticale. E riprende la ginnastica. “Ringrazio lo sport e questa sua grande passione. Se non ci fosse, Giorgia oggi non sarebbe così”, dice oggi la mamma.

Giorgia Greco e la passione per la ginnastica

La passione per la ginnastica, iniziata quando Giorgia aveva solo quattro anni, l’ha portata a conoscere anche l’atleta paralimpica Giusy Versace. E’ lei che le fa incontrare le Farfalle e la fa allenare con loro: “Un sogno avverato” per Giorgia.

Purtroppo, però, alcune figure sono obbligatorie nelle gare, e così Giorgia non vi può partecipare. Fa parte da sempre della Sesto Ritmic Dreams, società del Centro Sportivo Italiano, e per lei l’allora presidente Massimo Achini fa cambiare i regolamenti, per permetterle di gareggiare, ma le gare federali restano precluse. Intanto però Giorgia approda alla tv, a Italia’s Got Talent. E qui per lei è standing ovation.