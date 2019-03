ROMA – L’ex tronista di “Uomini e Donne” Giorgia Lucini è diventata mamma. Ieri, mercoledì 13 marzo, infatti è nato il piccolo Riccardo. Piccolo nato dalla relazione con il cestista Federico Loschi.

“Ieri – ha scritto la l’ex tronista su Instagram – a quest’ora eravamo così… sembravo tranquilla no?! Peccato che invece stavo morendo dalla paura… anzi più che paura ero un po’ tesa… ma giusto un po’! Mi aspettava l’appuntamento più importante della mia vita!” .

“Tre anni fa – scrive il neo papà Loschi – il 14 Marzo mi fermai incantato da quel viso pazzesco… con la spocchia di conquistarti in un lampo… e invece son stati 4 mesi di paoli in faccia… non abbiamo mai mollato… dopo 3 anni siamo qui, avendo convissuto… comprato una casa…litigato… amato alla follia… fatto follie… compreso comprare un cane-maiale. Ma soprattutto aver realizzato quello che per me è sempre stato il sogno più grande… Riki! Sarà destino… sarà la nostra voglia… sarà tutto… ma esattamente 3 anni dopo… ieri è stata la nostra ultima foto in 2! Buon anniversario nana! Ti amo! Fede!”.

Fonte: Instagram.