Chi è Giorgia Meloni età, altezza, marito Andrea Giambruno, figli, vita privata, figlia Ginevra Giambruno, vero nome, biografia e carriera della politica. La Meloni sarà una delle ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin dalle ore 15:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Giorgia Meloni

La Meloni è nata a Roma il 15 gennaio 1977 (quindi ha 43 anni). E’ alta 163 cm e pesa poco più di 50 kg. Giorgia Meloni è una politica italiana. È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi – la più giovane della storia dell’Italia repubblicana – e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.

Il marito Andrea Giambruno, i figli: vita privata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha una relazione con il giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno, che è padre della figlia Ginevra, nata nel 2016. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata. Ma è molto attiva sui social network per il suo lavoro da politica. Gode di un ampio seguito su tutte le piattaforme social.

Giorgia Meloni a Verissimo

Come detto, la Meloni sarà una delle ospiti della puntata odierna di Verissimo. Il programma tv di Mediaset condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. E’ probabile che lei parli di politica e dei suoi prossimi progetti professionali. Ricordiamo che la Meloni non è solamente una politica ma anche una scrittrice (ha scritto il libro “Noi crediamo”).