Giorgia Meloni chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, politica, carriera e biografia

Chi è Giorgia Meloni: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, politica, carriera e biografia della leader di Fratelli d’Italia che sarà tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Giorgia Meloni

E’ nata a Roma il 15 gennaio del 1977 (ha 45 anni). Inizia il suo impegno politico nel 1992, a 15 anni, aderendo al Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del partito Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale. Fonda il coordinamento Gli Antenati, che partecipava alla contestazione contro il progetto di riforma della pubblica istruzione promossa dal ministro Rosa Russo Iervolino. Nel 1996 diviene responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale, rappresentando tale movimento in seno al Forum delle associazioni studentesche istituito dal Ministero della pubblica istruzione.

È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi – la più giovane della storia dell’Italia repubblicana – e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.

Marito, figli e vita privata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha una relazione con il giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno, che è padre della figlia Ginevra, nata nel 2016. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata. Ma è molto attiva sui social network per il suo lavoro da politica. Gode di un ampio seguito su tutte le piattaforme social.

Chi è il marito Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è nato in un quartiere popolare di Milano 35 anni fa. Laureato in filosofia con alle spalle una lunga gavetta da autore televisivo per Mediaset e per MTV (fu autore di TRL). Giambruno ha lavorato a lungo per il programma di Canale 5 Quinta Colonna, un talk show di approfondimento politico. Proprio grazie a Quinta Colonna Andera ebbe modo di incontrare Giorgia Meloni e i due si innamorarono. Nel 2016 Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno una bambina al di fuori del matrimonio e questo suscita moltissime polemiche a causa delle posizioni politiche della Meloni, apertamente schierata a favore della famiglia tradizionale.

Giorgia Meloni, il peso e il bullismo

Recentemente ha svelato i problemi di peso e il bullismo: “A nove anni pesavo 65 chili. I bulli mi davano della cicciona ma la mia reazione fu mettermi a dieta. I nemici servono per farti superare i tuoi limiti”. E sulle quote rosa: “Le donne non sono panda da proteggere, occorre che la politica dia loro i mezzi per competere ad armi pari con gli uomini”. Nel libro “Io sono Giorgia”, Giorgia Meloni si racconta in prima persona. E dice chi è, in cosa crede, e come è arrivata fin qui. In un percorso che, dice lei stessa, si basa tutto su una sfida: “In un mondo nel quale tutti puntano a diventare qualcuno, la sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere me stessa, costi quel che costi”.