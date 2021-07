Giorgia Rossi su Diletta Leotta: “Non siamo paragonabili: io sono una giornalista, lei…”

Giorgia Rossi è passata a Dazn dopo molti anni a Mediaset. E in un’intervista a Oggi, ha lanciato una frecciatina alla sua collega Diletta Leotta: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a lei. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”.

Giorgia Rossi sbarca a Dazn, il regno di Diletta Leotta

La Rossi descrive la Leotta come “una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”. Poi, sulla vita sentimentale, Giorgia Rossi, da sette anni è legata al collega di Mediaset Alessio Conti, svela: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”.

L’addio di Giorgia Rossi a Mediaset

“Dopo 8 anni si chiude la mia esperienza a Mediaset. Parlo di “esperienza” perché questo è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure 30 anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere”, ha scritto su Instagram.

“Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’Editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici, il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuna mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo”.