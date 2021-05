Giorgia Soleri chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin, la malattia, le foto su Instagram

Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, il cantante dei Maneskin freschi vincitori del Festival di Sanremo: la sua malattia, la madre, le foto e i post su Instagram. Giorgia Soleri infatti è una influencer molto seguita sui social, in particolare proprio su Instagram. Dopo anni lei e Damiano hanno voluto rendere pubblica la loro storia.

Chi è Giorgia Soleri, Instagram e cosa fa

Giorgia Soleri, 25 anni, è una modella e influencer (conta più di 127mila follower). Sui social si mostra dalle foto più semplici in casa mentre legge un libro, fino agli scatti provocanti e ai progetti lavorativi. Come quello dell’ultimo spot della birra Moretti, in cui Giorgia è una delle protagoniste. Sulla sua biografia di presentazione si legge: “Poso, amo, mostro il cu*o su Instagram e mangio amatriciana, nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

Giorgia Soleri e la malattia

In uno scatto e un post di ottobre 2020 Giorgia Soleri piange e scrive: “Vi ho parlato della mia malattia, ora ve la mostro. La chiamano malattia invisibile ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta. […] Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita. Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda, che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più. La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi”.

Infine ha concluso: “Ho scoperto di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime. Non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose. Siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto #vulvodinia”.