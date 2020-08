Giorgia Venturini, giornalista pubblicista, opinionista Mediaset, ed ex igienista dentale come la Minetti, nuova assistente di Silvio Berlusconi?

Giorgia Venturini da anni è di casa a Palazzo Grazioli con diversi incarichi, tra cui l’organizzazione di cene e incontri politici. E’ nota al grande pubblico sportivo per i suoi commenti nella trasmissione Tiki Taka di Pierluigi Pardo ma la sua voce si può ascoltare anche su “Radio Monte Carlo”.

L’indiscrezione, anticipata dal Fatto Quotidiano, avrebbe trovato più conferme anche se ancora non c’è l’ufficializzazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La stessa Venturini giovedì aveva postato un messaggio su Instagram che oggi suona come un indizio del nuovo incarico: “Ognuno di noi ha un angelo custode… io oggi ho avuto il mio”, ha scritto la giornalista concludendo il post con un cuoricino.

Giorgia e Nicole Minetti

Nel mondo Mediaset è anche nota per la sua stretta amicizia con un’altra igienista dentale: Nicole Minetti. Le due si conoscono da una vita proprio per aver fatto la stessa professione. Da un anno e mezzo è commentatrice fissa insieme alla moglie di Mauro Icardi Wanda Nara a Tiki Taka.

“Dotata di plastica? Non sono contro la chirurgia plastica. Dove si può migliorare, perché no? Io il seno l’ho rifatto due volte”. Aveva detto Giorgia Venturini a La Zanzara su Radio 24. La Venturini aveva messo in mostra i suoi piedi, per sottoporli al giudizio di Giuseppe Cruciani. “Hai un piede egizio, in cui l’alluce è più lungo delle altre dita, che vanno perfettamente in decrescendo. Hai qualche callo però…”, aveva detto Cruciani. Pronta la replica della Venturini: “Colpa delle scarpe alte, o del fatto che in estate cammino scalza”.

Poi si era parlato del selfie di Wanda Nara dove la Venturini era apparsa senza reggiseno: “Il mio seno è morbido. Toccalo pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. No, guarda, sono tutta naturale, poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù… Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…”. (Fonte il Fatto).