Giorgio Locatelli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, Instagram, Masterchef, biografia e carriera. Lo chef Giorgio Locatelli è uno dei giudici della nuova stagione di Masterchef Italia. La dodicesima edizione del talent è in onda su Sky tutti i giovedì sera alle 21:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli è nato il 7 aprile del 1963 a Vergiate, in provincia di Varese. Ha 59 anni. La sua famiglia gestiva un ristorante stellato, La Cinzianella, sul Lago di Comabbio. Dopo il diploma come odontotecnico, Locatelli si appassiona al mondo della cucina. Nel 1983 lascia l’Italia iniziando a lavorare all’estero, presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni e poi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Apre poi il ristorante Zafferano a Londra, premiato con una stella Michelin nel 1999.

Moglie, figlia, Instagram, vita privata di Giorgio Locatelli

Lo chef Locatelli è sposato con Plaxy Exton dal 1995 e dal loro matrimonio è nata la figlia Margherita nel 1996. La moglie aveva un figlio da una relazione precedente, Jack. La figlia di Locatelli soffre di alcune allergie alimentari che hanno influito sulla cucina dello chef: “Margherita ha sempre avuto forti problemi allergici, con il rischio di crisi anafilattiche. Da quando è nata ho quindi iniziato ad avere profondamente a cuore la questione, ed ho scoperto che molte più persone di quello che pensassi vivono con allergie anche molto gravi, ma spesso per vergogna o difficoltà alimentari non provano nemmeno ad andarci, nei ristoranti. Abbiamo elaborato quindi menu e programmi speciali per loro”, ha dichiarato Locatelli durante un’intervista. Lo chef Locatelli vive a Londra. Profilo Instagram: giorgiolocatelli1.

La carriera di Giorgio Locatelli

Nel 2002, con la moglie Plaxy, Locatelli ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli, premiato l’anno successiva con una stella Michelin. Nel 2018 Locatelli entra a far parte della giuria di Masterchef Italia sostituendo Antonia Klugmann e dal 2022 conduce il programma di cucina Home Restaurant su TV8.

Attualmente lo chef possiede due ristoranti: la Locanda Locatelli a Seymour Street (Londra) e Ronda Locatelli a Dubai.

