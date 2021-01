Giorgio Lupano chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera, l’attore ospite a Oggi è un altro giorno. Lupano sarà uno dei protagonisti della trasmissione televisiva pomeridiana in onda su Rai 1.

Oggi è un altro giorno è un programma televisivo italiano, trasmesso dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Dura 115 minuti, dalle ore 14.00 alle ore 15.55.

Lupano ha 51 anni ed è nato a Torino il 5 ottobre 1969. Della sua vita privata non si sa praticamente niente. E questo è frutto di una scelta ben precisa dell’attore. Lo ha spiegato lui stesso in una vecchia intervista riportata da spettegolando.it.

“Quando io vado al cinema, se vedo recitare un attore di cui so tutto, mi risulta meno credibile. Non riesco ad immedesimarmi nel film e nei personaggi se so che loro in realtà sono tutt’altro nella vita privata. Quindi io preferisco non rivelare nulla della mia, per lasciare un po’ di mistero”.