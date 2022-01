Giorgio Marchesi chi è: dove e quando è nato, età, altezza, film, moglie, figli e vita privata

L’attore Giorgio Marchesi sarà uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza, film e biografia di Giorgio Marchesi

Nato a Bergamo il 23 febbraio del 1974 Giorgio Marchesi, alto 178cm, ha 47 anni. Dopo l’università, le prime esperienze lavorative e, soprattutto, dopo un soggiorno a Londra, Giorgio Marchesi inizia a recitare come attore di teatro in diverse compagnie.

Nel 2003 si trasferisce a Roma dove si divide tra teatro e produzioni televisive e cinematografiche lavorando con diversi insegnanti tra cui Giancarlo Sepe, Valerio Binasco, Geraldine Baron e Ran Arthur Braun.

In questo periodo lavora in diversi film tra cui Un posto tranquillo 2 (2005), miniserie tv con Lino Banfi, i film Mission: Impossible III (2006), Los Borgia (2006), le serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa (2007) e Il bene e il male (2009).

Nel 2011 entra a far parte della serie Un medico in famiglia. Sempre in quest’anno lavora in ACAB – All Cops Are Bastards di Stefano Sollima, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, che lo chiamerà anche a teatro per lo spettacolo-evento The coast of Utopia di Tom Stoppard.

Dal 2012 al 2015 è uno dei protagonisti della serie Rai Una grande famiglia.

Nel 2017 fa parte del cast della serie Braccialetti rossi. Nel 2017 interpreta Roberto Roversi nella serie televisiva Sorelle di Cinzia TH Torrini su Rai 1. Nel 2018 veste i panni del PM Sergio Einardi nella seconda stagione della fiction Rai L’allieva al fianco di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, per poi interpretare lo stesso ruolo nella terza stagione. Nel 2019 entra come personaggio secondario nel cast della serie I Medici nel ruolo di Giacomo Spinelli.

Moglie e figli: la vita privata di Giorgio Marchesi

la compagna di Giorgio Marchesi è l’attrice Simonetta Solder. I due hanno avuto due figli: Giacomo e Pietro Leone.