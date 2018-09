ROMA – Intervistato dal Fatto Quotidiano, Giorgio Mastrota rivela che la fama guadagnata per le sue pubblicità (“Sono conosciuto, non famoso”, precisa) ha anche avuto dei risvolti poco piacevoli. “Il mio figlio piccolo pochi giorni fa è uscito da scuola con un cruccio: Ma tu sei famoso perché vendi i materassi?. Quasi quasi mi ha turbato”.

Per questo, ha ironizzato Mastrota, 54 anni, “ho chiesto a dei tecnici Mediaset il favore di realizzare una raccolta dei miei precedenti lavori: dal Gioco delle coppie alla telenovela Manuela, fino a Meteore”.

Mastrota poi, che nei prossimi giorni sarà in onda con una serie Tv, intervistato dal Mattino, svela:

“Sono entrato nel mondo dello spettacolo per caso. Studiavo scienze politiche all’università e mi hanno proposto di partecipare come concorrente a “M’ama o non m’ama” su Rete4 e così da lì non mi sono più fermato. Ma è stato meglio così perché con il mio percorso accademico avrei rischiato di fare il politico. Mi sarebbe piaciuto in alternativa allo spettacolo occuparmi di sport. Sarei potuto diventare uno sportivo di successo, un tennista ma magari sarei diventato un trainer. È un ambiente sano e genuino, che mi piace”.