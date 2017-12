ROMA – Giorgio Panariello contro Barbara D’Urso. Durante il suo programma Panariello sotto l’albero andato in onda giovedì 21 dicembre in prima serata su RaiUno, il comico toscano ha preso di mira la conduttrice Mediaset, come racconta il quotidiano Libero:

Nei panni del suo personaggio di fantasia Sirvano, un tizio che se ne sta sul divano a guardare la tv, Panariello ha spento bruscamente uno schermo televisivo in studio nel momento in cui, appunto, appariva la conduttrice di Pomeriggio 5. “Via, via”, ha detto Sirvano-Panariello.

Il comico si è rivolto con queste parole alla collega D’Urso: “Quando appare lei in tv, scattano i raggi ultra violetti”.