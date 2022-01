Giorgio Panariello chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli, vita privata e carriera

Il comico Giorgio Panariello sarà uno degli ospiti della puntata di questa sera, lunedì 31 gennaio, del programma di Fiorella Mannoia, La Versione di Fiorella.

Dove e quando è nato, età, fratello, biografia di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è nato a Firenze il 30 settembre del 1960. Ha 60 anni. Viene affidato ai nonni su richiesta della madre che lo abbandona pochi giorni dopo il parto. Cresce a Cinquale, frazione del comune di Montignoso.

Panariello si diploma all’istituto alberghiero di Marina di Massa e tra il 1979 e il 1981 lavora presso un cantiere navale di Viareggio, poi come deejay e imitatore a Radio Forte dei Marmi. Il suo cavallo di battaglia diventa l’imitazione di Renato Zero. Forma poi un gruppo comico, I Lambrettomani, con i quali approda a Firenze, dove incontra Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Con loro Panariello forma il trio comico chiamato Fratelli d’Italia.

Dalila Frassinato, Claudia Maria Capellini, figli, dove vive, vita privata di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è stato legato sentimentalmente alla ballerina Dalila Frassinato. Riguardo la fine di questa relazione, l’attore ha dichiarato: “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia”. Dal 2016 è fidanzato con la modella 26enne Claudia Maria Capellini. L’attore comico non ha figli. Vive a Prato.