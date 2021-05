Giorgio Panariello chi è, età, altezza, fidanzata Claudia Maria Capellini, figli, vita privata, incontro con Carlo Conti, vero nome, biografia e carriera

Chi è Giorgio Panariello età, altezza, fidanzata Claudia Maria Capellini, figli, vita privata, incontro con Carlo Conti, vero nome, biografia e carriera dell’attore comico. Panariello sarà uno degli ospiti di Top Dieci, trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti ogni venerdì sera.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Giorgio Panariello

L’attore è nato il 30 settembre 1960 (età 60 anni) a Firenze. Non utilizza un nome d’arte. E’ alto 173 cm mentre non abbiamo alcuna informazione sul suo peso. Giorgio Panariello è un comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista italiano. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2006.

La fidanzata Claudia Maria Capellini, i figli: vita privata di Giorgio Panariello

Non sappiamo molto della sua vita privata ma dovrebbe essere fidanzato con la 26enne Claudia Maria Capellini. Il comico non dovrebbe essersi mai sposato e non dovrebbe avere avuto mai figli. Per il resto, come detto, abbiamo informazioni soprattutto sulla sua carriera artistica.

Giorgio Panariello, dal primo incontro con Carlo Conti a Top Dieci

Carlo Conti, in vacanza a Vibo Valentia nel 1986, incontra Panariello mentre imita Renato Zero e così lo presenta nel suo programma Succo d’arancia, dove esordisce anche Leonardo Pieraccioni.

I tre toscani formano così un trio comico chiamato Fratelli d’Italia – Fratelli d’Italia è stato uno spettacolo e non era il nome del trio, che per altro è esistito solo in quelle occasioni – che in Toscana furoreggia nei teatri. A distanza di molti anni, sono ancora amici e Panariello sarà tra gli ospiti della nuova trasmissione televisiva di Carlo Conti.