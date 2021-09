Giorgio Panariello chi è, età, dove e quando è nato, Dalila Frassinato, Claudia Maria Capellini, figli, vita privata, dove vive, Festival di Sanremo, Tale e Quale Show, biografia e carriera. L’attore comico Giorgio Panariello fa parte della giuria del programma Tale e Quale Show. Il programma, giunto all’undicesima edizione, è condotto da Carlo Conti ed è in onda questa sera 17 settembre su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, fratello, biografia di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è nato a Firenze il 30 settembre del 1960. Ha 60 anni. Viene affidato ai nonni su richiesta della madre che lo abbandona pochi giorni dopo il parto. Cresce a Cinquale, frazione del comune di Montignoso.

Panariello si diploma all’istituto alberghiero di Marina di Massa e tra il 1979 e il 1981 lavora presso un cantiere navale di Viareggio, poi come deejay e imitatore a Radio Forte dei Marmi. Il suo cavallo di battaglia diventa l’imitazione di Renato Zero. Forma poi un gruppo comico, I Lambrettomani, con i quali approda a Firenze, dove incontra Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Con loro Panariello forma il trio comico chiamato Fratelli d’Italia.

Dalila Frassinato, Claudia Maria Capellini, figli, dove vive, vita privata di Giorgio Panariello

Panariello è stato legato sentimentalmente alla ballerina Dalila Frassinato. Riguardo la fine di questa relazione, l’attore ha dichiarato: “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia”. Dal 2016 è fidanzato con la modella 26enne Claudia Maria Capellini. L’attore comico non ha figli. Vive a Prato.

Francesco, il fratello di Giorgio Panariello

Panariello aveva un fratello, Francesco, nato nel 1961 e morto in circostanze ancora poco chiare nel 2011. L’attore ha smentito le voci di chi diceva che fosse morto per un’overdose: “Mio fratello è morto di freddo, non per la droga. Anche io stavo per cadere nella trappola delle sostanze stupefacenti. Mi sono fermato in tempo”.

La carriera di Giorgio Panariello

Panariello fa il suo esordio al cinema nel 1996 con un ruolo drammatico nel film Albergo Roma. Da regista firma i film Bagnomaria, nel 1999, e Al momento giusto, nel 2000. Nel 2000, 2001 e 2003 conduce su Rai Uno lo show Torno sabato e nel 2006 presenta il Festival di Sanremo, del quale ricopre anche il ruolo di direttore artistico, affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello.

