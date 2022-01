Giorgio Parisi chi è: moglie Daniella, figli, vita privata, età, peso, altezza, terza dose vaccino e carriera del premio Nobel per la fisica

Chi è Giorgio Parisi: moglie Daniella, figli, vita privata, età, peso, altezza, terza dose vaccino e carriera del premio Nobel per la fisica. Parisi è tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live, in prima serata su La7.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Giorgio Parisi

Il premio Nobel per la fisica è nato il 4 agosto 1948 (età 73 anni), Roma. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Giorgio Parisi è un fisico e accademico italiano, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi.

La moglie e i figli, la vita privata di Giorgio Parisi

Sposato con Daniella, è padre di due figli, Lorenza, docente universitaria di Internet Studies e Social Media Management, e Leonardo, ricercatore presso l’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR.

E’ uno dei principali promotori della campagna “Salviamo la ricerca italiana”,volta a far aumentare i fondi a disposizione della ricerca scientifica in Italia.

La carriera di Giorgio Parisi con il premio Nobel nel 2021

Come detto, Parisi è un fisico e accademico italiano. Il picco massimo della sua carriera è stato il premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi.

Ma vanta anche tante pubblicazioni di livello. Tra loro, citiamo:

Marc Mézard, G. Parisi, Miguel Angel Virasoro, Spin glass theory and beyond, Singapore, World Scientific, 1987, ISBN 9971-5-0115-5.

G. Parisi, La chiave, la luce e l’ubriaco. Come si muove una ricerca scientifica, Roma, Di Renzo Editore, 2006, ISBN 88-8323-149-X.

G. Parisi, Statistical Field Theory, New York, Addison-Wesley Publishing Company, 1988, ISBN 0-7382-0051-4.

Gennaro Auletta, Mauro Fortunato, G. Parisi, Quantum Mechanics, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-0-521-86963-8.

G. Parisi, Pierfrancesco Urbani, Francesco Zamponi, Theory of Simple Glasses, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2020, ISBN 9781108120494.

Giorgio Parisi e la terza dose del vaccino anti Covid

Terza dose di vaccino anti Covid per Giorgio Parisi. Il Premio Nobel per la Fisica 2021 ha 73 anni. “La terza dose è fondamentale – ha detto all’Ansa – perché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave”.

Ai vaccini, spiega Parisi, va riconosciuto il merito di “avere fermato la crescita dei casi che c’è stata questa estate a causa della variante Delta e sono stati cruciali per permetterci una vita che sta diventando sempre più normale”.

Nella fase attuale della pandemia, secondo il fisico, bisogna spingere l’acceleratore sui tamponi e proseguire rapidi con la campagna vaccinale, puntando ad aumentare le prime dosi e andando spediti con le terze dosi.