Giorgio Pasotti chi è, età, altezza, peso, ex moglie, fidanzata, figli, laurea, vita privata, Instagram, carriera. E’ uno dei volti più famosi della tv italiana, interprete di numerose fiction di successo. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, arti marziali, laurea, la biografia di Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti è nato a Bergamo il 22 giugno 1973. Allo stato attuale ha dunque 48 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro. E’ alto 175 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 75 chili.

Sin da bambino ha praticato diverse declinazioni nel mondo delle arti marziali: dal karate al kobudo, passando per il wushu (un’arte marziale cinese tra le più antiche). Nel 1986 si è imposto come la più giovane cintura nera d’Italia di wushu e, per approfondirne lo studio, si è trasferito in Cina. Proprio nel paese asiatico è stato scoperto come attore. In Cina infatti è stato notato da una casa cinematografica che lo ha scelto per interpretare il ruolo di un occidentale nella pellicola Treasure Hunt. Ed è così che ha scoperto l’amore per la recitazione.

Giorgio Pasotti è laureato in Medicina. Per questo gradisce sempre interpretare il ruolo di medico, una professione che non è mai riuscito a esercitare.

Fidanzata, figli, ex moglie, Instagram, dove vive, la vita privata di Giorgio Pasotti

Della sua vita privata ricordiamo la storia con Elisa Toffoli, conosciuta sul set del videoclip del suo brano Luce (tramonti a Nord-Est). L’attore ha avuto una love story anche con la collega Giulia Michelini, poi naufragata in favore del matrimonio con Nicoletta Romanoff, sua moglie sino alla separazione del 2008. Un anno dopo il ritorno di fiamma, con la nascita della figlia primogenita, Maria.

Pasotti ha avuto un’altra fidanzata, Felicia Cigorescu, con lui tra il 2016 e il 2017. Dopo la fine di questo rapporto ha iniziato la sua storia con l’attrice Claudia Tosoni, sua compagna dal 2017. La Tosoni, classe 1990, è arrivata nel mondo dello spettacolo italiano dopo essere arrivata terza a Miss Italia nel 2012. Attrice di teatro, ha anche recitato in rappresentazioni di opere di William Shakespeare e di altri grandi artisti italiani contemporanei.

L’attore vive a Roma e il suo profilo Instagram conta oltre 150mila follower: gpasotti.

La carriera

Nel 1998 è protagonista nel film Ecco fatto, opera prima di Gabriele Muccino e nella pellicola I piccoli maestri. Con Distretto di Polizia, però, arriva la popolarità interpretando le parti dell’ispettore Paolo Libero. Sempre con Muccino ha recitato nel film Baciami Ancora e L’ultimo Bacio. Nel 2013 nel film premiato con la statua dell’Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, dove interpretava il personaggio di Stefano.

Sul piccolo schermo invece interpreta Lino Zani, il maestro di sci, nel progetto Non avere paura – un’amicizia con Papa Wojtyla. Ha recitato anche nella fiction Rai “Mina Settembre” con Serena Rossi. Attualmente è uno dei protagonisti (assieme ad Anna Valle) della nuova fiction Lea Un nuovo giorno – Ricominciare in onda su Rai 1.