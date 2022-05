Giornalista russa contro Floris: “E’ censura”. Risate nello studio di DiMartedì

Ospite a DiMartedì, su LA7, la giornalista dell’emittente statale russa “Zvezda” Nadana Fridrikhson ha accusato il conduttore Giovanni Floris di censura perché, a suo avviso, non l’hanno fatta rispondere alle domande da studio (qui il video).

“Se non mi fate rispondere mi censurate” e scoppia una sonora risata. E’ il siparietto a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su LA7. Tra gli ospiti c’è Nadana Fridrikhson, giornalista della tv russa Zvezda e di media legati al governo di Vladimir Putin. Il conduttore non è soddisfatto delle risposte della giornalista che non entra nel merito delle questioni sollevate, e così la interrompe per chiederle di andare nel vivo delle questioni. Fridrikhson si spazientisce e afferma di essere vittima di censura provocando la risata di Floris e degli ospiti in studio e in collegamento.