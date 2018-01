ROMA – Un film a reti unificate per celebrare la Giornata della Memoria il prossimo sabato 27 gennaio. “Tutto davanti a questi occhi”, questo il nome della pellicola diretta e realizzata da Walter Veltroni e che sabato sera sarà trasmessa alle 21 sia su Sky che su Rai3, Iris e La7. Un modo per le reti televisive di celebrare anche l’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia.

Il sito de Il Tempo scrive che il film di Veltroni racconta la tragica storia di Sami Modiano, unico sopravvissuto della sua famiglia allo sterminio di Auschwitz. Un film-documentario che sarà presentato in anteprima il 22 gennaio a Roma: