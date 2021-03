Giornata nazionale per le vittime di Covid: la programmazione speciale di Rai e Mediaset, approfondimenti, documentari e cortometraggi

Oggi giovedì 18 marzo è la Giornata nazionale per le vittime di Covid e in tv sia Mediaset che la Rai hanno deciso una programmazione speciale per celebrare le vittime del virus. Diversi programmi, approfondimenti, documentari e cortometraggi.

La programmazione Mediaset per la Giornata nazionale per le vittime di Covid

Nell’arco della giornata andrà in onda più e più volte su tutte le reti Mediaset un contenuto video di 30 secondi, La memoria non si spegne, dedicato a chi non ce l’ha fatta per colpa della pandemia. In più, sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato In ricordo di chi vivrà per sempre. Ma la cosa più importante è che i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i TG, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile.

Giovedì 18 marzo, inoltre, il palinsesto Mediaset sarà orfano dei programmi di Maria De Filippi: Uomini e Donne e Amici (sia su Canale 5 che su Italia 1) non andranno in onda. Trattandosi di programmi registrati non c’era la possibilità di inserire un accenno alla ricorrenza.

La programmazione Rai per la Giornata nazionale per le vittime di Covid

Su Rai1 (e in replica alle 16.05 su Rai3 e alle 23.30 su Rai2) andrà in onda il cortometraggio istituzionale Io sono…Italia, dedicato alla tragedia del Covid. Lo stesso corto andrà poi in onda su Rai 4 venerdì 19 marzo alle 10.10, su RaiMovie sabato 20 marzo alle 14.00 e su RaiPremium alle 15.05 e sarà disponibile su RaiPlay e Rai Cinema Channel. Il racconto della giornata proseguirà poi su Rai1 con “Oggi è un altro giorno” e con “La vita in diretta” che daranno ampio spazio all’anniversario.

Su Rai2 e Rai3 se ne occuperanno i programmi “I fatti vostri”, “Detto Fatto” e “Elisir”. In seconda serata su Rai3, alle 23.10, andrà in onda il documentario “Pandemic: il mondo ai tempi del COVID”.

Il ricordo di Cristina Parodi e Paolo Fresu

Cristina Parodi, moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, torna alle immagini tragiche del 18 marzo 2020, quando i camion dell’esercito portavano via da Bergamo le salme delle vittime di Covid per seppellirle altrove: “Che dal luogo più colpito dal COVID, senza dimenticare i nostri morti , possa arrivare un messaggio positivo di vita e di rinascita a tutta l’Italia”, ha scritto sui social.

Paolo Fresu, il più famoso trombettista italiano, invece accompagnerà l’inaugurazione del “Bosco della memoria”: “Sono legato alla città dove ho tenuto i miei primi concerti e per me gli alberi sono il tassello che collega il dovere di ricordare i lutti con la speranza per il futuro”, ha detto a Repubblica.