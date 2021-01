Giorno della Memoria, film e programmi tv dedicati: programmazione, orari e canali, streaming

Oggi, come ogni 27 gennaio, è il Giorno della Memoria in cui si celebrano le vittime dell’Olocausto: in tv ci saranno film e programmi dedicati. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Giorno della Memoria, film e programmi tv in onda