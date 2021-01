Giortì, il nuovo docu-reality (tra i più visti) con Giulia De Lellis e Gemma Galgani è un successo

Le dieci puntate di “Giortì“, il viaggio tra le feste più esclusive della penisola, visibili su Mediaset Play e Witty tv e raccontate dall’inedita coppia televisiva formata da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, è nel podio dei programmi più visti in streaming.

Giortì entra nel podio dei programmi più visti in streaming, conquistando il secondo posto tra i programmi di intrattenimento nella classifica per LS (il Legitimate Stream che misura il volume di stream erogati e visti di un contenuto live oppure on demand) nella settimana dell’esordio. Un dato che certifica come gli utenti abbiano preferito trascorrere il tempo delle feste natalizie fruendo di un prodotto leggero e divertente.

Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio, un’inedita coppia televisiva: la dama più romantica della tv, Gemma Galgani, volto di Uomini e Donne, e la giovanissima Giulia De Lellis, influencer da oltre 5 milioni di follower. Gemma e Giulia, in qualità di invitate speciali, tra siparietti esilaranti e momenti di sincera emozione, conoscono meglio i festeggiati, le loro storie e i segreti del loro vissuto.

Giulia De Lellis si gode il successo di Giortì

La De Lellis si dice felicissima: “Ci siamo divertiti così tanto a farlo! Ovviamente in tempi migliori di questi…quando si potevano ancora fare le feste!” riferendosi al fatto che il programma è stato registrato prima della pandemia. Nelle sue stories su Instagram, l’influencer ha raccontato anche dei retroscena. Ad esempio, di quando l’hanno rapita per farle uno scherzo alcuni uomini della produzione. (fonte TGCOM24)