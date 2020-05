ROMA – Giovanna Botteri mette la parola fine alle polemiche per il servizio di Striscia la Notizia lo scorso 28 aprile.

La giornalista ha risposto in un video a Michelle Hunziker, che ha chiesto il parere dell’inviata Rai in Cina.

Il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia voleva rispondere agli haters che attaccano la preparata giornalista per il suo abbigliamento e capigliatura.

In molti hanno interpretato il video del tg satirico non come in difesa della Botteri, ma come ulteriore attacco.

Per questo motivo i conduttori Gerry Scotti, ma soprattutto Michelle Hunziker, sono stati accusati di body shaming.

La Hunziker, che è stata anche minacciata di morte, ha deciso di lanciare un appello direttamente alla Botteri.

La giornalista Rai ha inviato così una video risposta ai due conduttori e al tg satirico.

In particolare, si rivolge alla Hunziker, che in questi giorni è stata presa di mira dagli haters.

Giovanna Botteri: “Cara Michelle, non abbiamo mai litigato”

“Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi”, dice.

La Botteri spiega di aver visto il video: “Per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti”.

La giornalista prosegue: “La satira è libertà, ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi”.

“E a volte – aggiunge – mette modelli differenti di donne e uomini a confronto, per esempio nei modi diversi di approcciarsi alla vita”.

“Quindi io vi ringrazio, di cuore e non posso che abbracciarvi e augurare a Michelle tutto il bene possibile”, conclude.

Michelle Hunziker: “Sono felice, vinciamo una grande sfida”

La risposta di Michelle è prontamente arrivata.

“Cara Giovanna, sono felice perché finalmente ci siamo parlate, vincendo una grande sfida”, dice.

“Quella di due donne contro un sistema malato, ipocrita e falso, che si è accanito contro di me, per difenderti”, aggiunge.

Insomma, la conduttrice e la giornalista sono dalla stessa parte e il tutto si conclude con un abbraccio virtuale alla Botteri. (Fonti: ANSA, Striscia la Notizia)