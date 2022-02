Giovanna Civitillo chi è, età, dove e quando è nata, altezza, peso, marito Amadeus, figli, Sanremo, vita privata. La moglie di Amadeus è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma in onda dalle ore 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, provincia di Napoli, il 9 settembre 1977. Allo stato attuale ha dunque 44 anni. E’ del segno zodiacale della Vergine. Con la famiglia è cresciuta ad Alvignano, in provincia di Caserta. E’ alta 175 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 55 chili.

I suoi genitori sono originari di Alvignano. Ecco perché, anche se Giovanna è nata a Vico Equense, la famiglia si è trasferita nel paese in provincia di Caserta. Non conosciamo l’identità di papà e mamma Civitillo, ma sappiamo che Amadeus è molto legato a loro. Ne apprezza soprattutto la riservatezza e il fatto che la suocera gli cucini sempre la pizza con i friarielli ogni volta che vanno in Campania.

Giovanna Civitillo è sposata con Amadeus dal 12 luglio 2009. I due si sono sposati in chiesa nel 2019. Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel gennaio 2019.Giovanna e Amadeus hanno un account ufficiale “di coppia” su Instagram.

La carriera di Giovanna Civitillo

Nel 1996 inizia a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset, come ballerina in diversi programmi, come Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001). Dal 2002 al 2006 ha affiancato il suo futuro marito Amadeus nel programma L’eredità in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta.

Nel 2006 ha seguito il compagno Amadeus ed è passata a Mediaset, affiancandolo nel quiz 1 contro 100. In questi anni ha proseguito gli studi di danza, aprendo anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2015-2016 torna in televisione entrando a far parte del Minimondo di Avanti un altro! su Canale 5 nel ruolo di “Giovanna, la moglie di Amadeus”.

Giovanna Civitillo a Sanremo

Nel 2020, vista la conduzione del marito, Amadeus, al festival di Sanremo, viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il festival.

Nell’ultima edizione del festival è stata tutto il tempo in prima fila con il figlio José ed ha ricevuto anche un bacio sulle labbra in diretta. Poi, qualche giorno dopo la fine di Sanremo, parlando di Amadeus si è commossa a La Vita in Diretta spiegando di aver ammirato la bravura del marito.

Giovanna Civitillo accanto al marito ad “Affari Tuoi” o giudice ad “Amici?”

In un’intervista rilasciata prima di Sanremo per Tele Sette, Giovanna ha raccontato dei suoi progetti futuri e si è lasciata andare a una rivelazione: tornerà in televisione proprio al fianco del marito Amadeus in unAffari tuoi speciale “formato famiglia”. Qui, Lady Amadeus avrà un ruolo fondamentale: rappresentare la famiglia Sebastiani e di accogliere altre famiglie. Giovanna ha detto che sarà molto divertente: “Io e Ama ci prenderemo in giro a vicenda nello stile di Casa Vianello a cui siamo sempre stati abituati”.

La Civitillo potrebbe però “tradire” il marito e fare la guidice o la maestra ad Amici 21. Una possibilità che non si lascerebbe scappare anche grazie alla sua passione per la danza: “Potrei fare la giudice più che la maestra. Lo guardo con mio figlio José e non vedo l’ora di sapere cosa dirà Celentano (Alessandra Celentano, la coreagrafa ed attuale giudice ad Amici ndr)”.