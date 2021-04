Giovanna Civitillo incinta a 44 anni? Lo scoop di Jonathan Kashanian a Detto Fatto, la moglie di Amadeus reagisce così

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus di 44 anni, è incinta? A lanciare lo scoop è stato Jonathan Kashanian durante la puntata di “Detto Fatto” su Rai Due del 26 aprile. Dato che la Guaccero è ancora a casa per la possibile positività al Covid-19 Jonathan Kashanian è il grande protagonista in studio. Giovanna Civitillo ha una rubrica fissa proprio a “Detto Fatto”: arriva in studio e parte lo scoop.

Giovanna Civitillo ospite a Detto Fatto, Kashanian: “E’ incinta”

Jonathan ha infatti cercato di smascherare la moglie di Amadeus. Il conduttore le ha domandato direttamente se fosse in dolce attesa di un bebè o meno.

Giovanna Civitillo, sorpresa da quel quesito, ha detto: “Ma sei impazzito?”. Jonathan non ha però desistito e ha insistito facendo notare alla moglie di Amadeus il fatto che si stesse aggiustando il vestito come se volesse mascherare un ulteriore indizio legato alla presunta gravidanza. La moglie di Amadeus ha replicato dicendo che si stava sistemando l’abito soltanto per togliere alcune pieghe che si erano formate. Indizi su una possibile gravidanza ce ne sono? Chi può dirlo. Di certo c’è soltanto che dalla diretta interessata non è arrivata nessuna conferma.

Giovanna Civitillo e Amadeus

Non tutti sanno che Giovanna e Amadeus si sono conosciuti in un programma condotto proprio da lui. Una trasmissione in cui Giovanna faceva la ballerina. La conoscenza è avvenuta nel 2002 a L’eredità. Lui conduceva il quiz della Rai, lei ballava. Nel 2003 hanno cominciato a frequentarsi, finché dalla loro relazione è nato, nel 2009, Josè Alberto. Una curiosità: sia Giovanna che Amadeus sono del segno della Vergine.