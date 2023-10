Giovanna Mezzogiorno chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, dove vive, vita privata, biografia e carriera

Giovanna Mezzogiorno è una delle più talentuose attrice del cinema italiano. Nel corso della sua carriera cinematografica ha ottenuto diversi premi e si è sempre fatta apprezzare dal pubblico per le sue interpretazioni in film come La finestra di fronte, L’amore ritorna, L’ultimo bacio e Vincere. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Giovanna Mezzogiorno

Giovanna Mezzogiorno è nata a Roma il 9 novembre del 1974. Ha 48 anni. Figlia d’arte, la Mezzogiorno nasce dall’unione di Vittorio Mezzogiorno, attore, con Cecilia Sacchi, attrice e conduttrice milanese. Suo nonno, Filippo Sacchi, è stato un critico cinematografico. L’attrice si trasferisce da giovane con la propria famiglia a Milano, dove frequenta il liceo Cesare Beccaria. Dopo due bocciature, passa al liceo linguistico, ottenendo il diploma. In questi anni inizia a studiare recitazione, lavorando poi a Parigi presso il laboratorio teatrale del regista Peter Brook. Dopo alcune esperienze teatrali, l’attrice debutta al cinema con il film Il viaggio della sposa, di Sergio Rubini, nel 1997.

Marito, figli, dove vive e vita privata

Nel 1998 l’attrice conosce Stefano Accorsi, sul set del film Più leggero non basta. I due sono stati insieme per quattro anni, dal 1998 al 2002. Nel corso di un’intervista, l’attrice ha dichiarato: “Io e Stefano non ci frequentiamo perché abbiamo fatto percorsi di vita molto diversi, ma se ci fosse l’occasione di rilavorare insieme assolutamente sì”.

Conosce il macchinista Alessio Fugolo sul set del film Vincere, nel 2009. Nello stesso anno i due si sposano con cerimonia civile. Nel 2011 nascono due gemelli, Leone e Zeno. A proposito della gravidanza, l’attrice ha rivelato: “Ho avuto due gemelli, quando sono rimasta incinta ero molto stanca, avevo lavorato per 15 anni. Ho dovuto prendere 23 chili e non riuscivo nemmeno a camminare. Sono nati prematuri come molti gemelli e sono stati in terapia intensiva. È stato qualcosa di talmente faticoso che non penso di ripetere questo passo, però poi è una cosa talmente bella vederli lì e sapere che ce l’hai fatta. Loro per me sono fondamentali”.

L’attrice si separa da Alessio Fugolo nel 2022. Attualmente dovrebbe essere single e vive con i figli a Torino. La Mezzogiorno non ha profili social ufficiali.

La carriera di Giovanna Mezzogiorno

Dopo l’esordio nel film Il viaggio della sposa, la carriera dell’attrice si arricchisce di molte interpretazioni di successo, in film come La finestra di fronte (2003), L’ultimo bacio (2001), Ilaria Alpi – Il più crudele dei giorni (2003), Vincere (2009), Napoli Velata (2017), Gli indifferenti (2020) e Lacci (2020). Nel corso della sua carriera l’attrice ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 1 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 3 Globi d’oro e 2 Ciak d’oro.

Attiva anche le mondo del teatro, la Mezzogiorno ha partecipato a diverse opere come Sogno d’autunno, La ragazza sul divano e Qui est là, che segna il suo esordio nel mondo della recitazione. Si è fatta apprezzare anche in televisione, nella serie In Treatment e nel docufilm Io ricordo, Piazza Fontana.

