Giovanna Mezzogiorno a Domenica In: “Papà se ne è andato troppo presto…”

Giovanna Mezzogiorno, a Domenica In per presentare il film Lacci, ha raccontato molto di se stessa, dal rapporto coi genitori ai sacrifici professionali fatti per i figli.

Giovanna Mezzogiorno si è raccontata a Domenica In, in una lunga intervista. L’attrice ha confessato alcuni piccoli particolari della propria famiglia, come quelli sulla scomparsa del padre.

“È andato via troppo presto, a soli 51 anni. Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te…”.

L’attrice ha poi spiegato che la madre “ha rinunciato alla carriera per il papà, dedicando tutta la sua vita a lui”.

Giovanna Mezzogiorno ha continuato, parlando della sorella nata da una seconda compagna del padre.

“Mia madre quando ha avuto un’altra figlia da un’altra donna ha accettato anche lei. Io un po’ meno, perché avevo 14 anni ed è stata un po più difficile. Ma ora voglio un bene dell’anima a mia sorella”

L’attrice ha parlato della sua carriera, definendola “non facile”. “Io lavoro da 30 anni. Ho cominciato a 19 anni…”.

Infine la Mezzogiorno parla anche di maternità e delle decisioni prese per i figli.

“Sono stata ferma per tre anni per i miei figli, tra tate e impegni, era meglio che stessi a casa. Poi loro sono nati settimini e avevano bisogno di molte attenzioni”.

L’intervista a Giovanna Mezzogiorno ha toccato molto gli spettatori di Domenica In che hanno commentato sul profilo Instagram di Mara Venier.

“Ho trovato molto cambiata la Mezzogiorno. Erano anni che non appariva. Sempre una bellissima donna ma c’era qualcosa di strano che non ho capito”.

In molti hanno notato una stanchezza nell’attrice: “Ho visto la Mezzogiorno un po’….stanca….mi sbaglio???”. E ancora: “Cosa è’ successo a Giovanna Mezzogiorno ? Mi ha fatto male vederla così”. (fonte DOMENICA IN)