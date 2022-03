Chi è Giovanna Ralli: età, dove è nata, marito, vita privata, film, carriera e biografia dell’attrice che oggi, 23 marzo, sarà ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Giovanna Ralli

Giovanna Ralli è nata a Roma il 2 gennaio del 1935 (età 87 anni), nel quartiere Testaccio. A soli 6 anni ha recitato in un film importante. E’ una famosissima attrice, vincitrice due volte del Nastro d’argento. E’ stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Ad un certo punto della sua carriera, decide di affrontare ad Hollywood prendendo parte ad alcuni film che però non le hanno dato la fortuna e la popolarità che lei sperava. Ha avuto la fortuna di recitare al fianco di Vittorio Gassmann, Totò, Nino Manfredi, Alberto Sordi e tanti altri. Ha posato anche, negli anni Settanta, per Playboy. Nel 2015, ospite al Taormina Fil Festival, Giovanna Ralli ha dichiarato l’intenzione di ritirarsi definitivamente dalle scene.

Marito e vita privata di Giovanna Ralli

Ha avuto una storia d’amore molto passionale con Amidei ed anche con Michael Caine. È stato però nel 1977 che ha sposato l’attore Ettore Boschi, deceduto nel 2013. Sembra che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, visto che dal giorno del loro primo incontro a quello delle nozze è trascorsero soltanto alcuni mesi. A raccontarlo è stata proprio la stessa Giovanna nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Domenica in. “L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì. L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perché dovevamo andare a colazione”. Ha dichiarato ancora l’attrice. “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore: non c’è stato verso, è andata benissimo“.