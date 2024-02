Giovanni Allevi, pianista italiano tra i più amati e conosciuti degli ultimi tempi, ha da poco annunciato la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2024, segnando così il suo ritorno sul palco nazionale dopo un periodo di pausa dovuto a una battaglia contro il mieloma multiplo. Scopriamo insieme la storia e la carriera di questo straordinario artista, includendo dettagli sulla sua vita privata e la recente lotta contro la malattia.

Giovanni Allevi chi è, dove e quando è nato

Nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969, sotto il segno dell’Ariete, Giovanni Allevi è un musicista poliedrico che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati della musica classica e contemporanea. Fin da giovane, Allevi ha mostrato una straordinaria predisposizione per il pianoforte, iniziando a suonare fin dall’infanzia.

Dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio Morlacchi di Perugia nel 1990 e successivamente laureandosi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Macerata con il massimo dei voti (110 e lode) nel 1998, Allevi ha perfezionato la sua arte studiando composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 2001.

La sua carriera

La carriera di Giovanni Allevi ha preso il volo quando si è trasferito a Milano, su invito di Saturnino Celani, bassista di Jovanotti e suo caro amico. Grazie alla collaborazione con l’etichetta di Jovanotti e Universal, Allevi ha debuttato con l’album “13 Dita” nel 1997, seguito da una serie di successi che lo hanno portato a esibirsi in importanti città come New York City e Hong Kong nei primi anni 2000.

Il pianista ha consolidato il suo successo con l’album “Joy” nel 2006, ottenendo il suo primo disco d’oro nel 2007. Con oltre 10 album in studio, tra cui l’ultimo “Estasi” del 2021, Allevi continua a incantare il pubblico con brani indimenticabili come “Back to Life” e “Aria (per respirare)”.

La vita privata di Giovanni Allevi: moglie e figli del pianista

Oltre al suo talento musicale, la vita privata di Giovanni Allevi ha suscitato interesse. L’artista è sposato con Nada Bernardo, sua collega e manager, e insieme hanno due figli: Giorgio e Leonardo Allevi. La coppia, oltre a condividere l’amore, condivide anche una passione per la musica, con Nada diplomata in pianoforte e laureata alla Bocconi.

In una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, Allevi ha sottolineato l’importanza della sua famiglia come rifugio e fonte di ispirazione. La gestione della vita familiare diventa un equilibrio delicato quando si è lontani per lavoro, ma Allevi si impegna a dedicare parte del suo tempo creativo alla sua famiglia.

Riguardo al futuro dei due figli, Allevi ha dichiarato che un suo desiderio è “lasciarli liberi. Io penso che i bambini debbano giocare il più possibile. Noi abbiamo il dovere di porre davanti a loro una tavolozza di colori più ampia possibile, lo spettro maggiore di possibilità in termine di gioco, di sperimentazioni, anche di avvicinamento di strumenti musicali o a forme espressive. Poi, saranno loro a scegliere la strada da intraprendere”.

La battaglia contro la malattia

Il 2022 ha portato con sé una sfida difficile per Giovanni Allevi. L’annuncio di essere affetto da un tumore maligno, il mieloma multiplo, ha sconvolto i suoi fan e interrotto temporaneamente la sua attività pubblica. Nonostante la malattia, Allevi ha continuato a comporre e condividere gli sviluppi attraverso i social media, mantenendo un legame prezioso con i suoi sostenitori.

A novembre scorso, con grande gioia per tutti coloro che amano la sua musica, Amadeus ha annunciato il ritorno di Giovanni Allevi al Festival di Sanremo 2024. Il pianista si esibirà sul palco dell’Ariston, portando con sé non solo la magia delle sue note ma anche la testimonianza di una battaglia non ancora del tutto vinta contro la malattia.

Giovanni Allevi ha ringraziato il direttore artistico Amadeus per l’invito, esprimendo la sua gratitudine e l’emozione di suonare di nuovo dal vivo. Sarà un momento toccante, un’occasione per Allevi di essere la voce di coloro che affrontano la sofferenza con forza e determinazione.