Giovanni Angiolini chi è, età, dove e quando è nato, Instagram, Grande Fratello, vita privata. E’ tornato sotto la luce dei riflettori perché paparazzato in atteggiamenti intimi al fianco di Michelle Hunziker. Ma non è la prima volta che si fa notare nel mondo dello showbiz. Andiamo a scoprire la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, famiglia, laurea, la biografia di Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è nato a Sassari il 13 gennaio del 1981. Allo stato attuale ha dunque 41 anni. E’ del segno zodiacale del Capricorno. E’ alto 186 centimetri e il suo peso forma è stimato attorno agli 80 chili. E’ un medico chirurgo: si è laureato in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in ortopedia.

E’ figlio di un operaio e una segretaria. Ha due sorelle e un fratello (medico anch’egli).

Michelle Hunziker, ex fidanzate, Instagram, la vita privata di Giovanni Angiolini

Giovanni è stato legato per tredici anni alla stessa donna. Questo prima di diventare famoso. Poi, tante fidanzate vip. Per esempio Giulia Salemi. I telespettatori ricordano però sicuramente la storia con Mary Falconieri, concorrente del Grande Fratello nella sua stessa edizione. Ci sarebbe anche una storia d’amore con la modella e coach fitness spagnola Nieves Bolós. Adesso la paparazzata con Michelle Hunziker, fresca di separazione (pubblica) da Tomaso Trussardi.

Angiolini ha un profilo ufficiale Instagram molto seguito.

Grande Fratello e non solo, la carriera in tv di Giovanni Angiolini

Nel 2015 è stato uno dei partecipanti della edizione numero 14 del Grande Fratello. Abbandonò in anticipo la Casa per tornare a lavorare come medico. Anche negli anni successivi è apparso diverse volte in tv: la rubrica “Dottor G” nel programma I Fatti Vostri (Rai Due) e numerose ospitate in tramissioni dedicate alla salute, tra cui “Buongiorno Benessere“.

Ha anche scritto un libro sul benessere, uscito a giugno del 2020: “Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori“.