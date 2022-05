Giovanni Caccamo chi è, età, dove è nato, fidanzata, figli, vita privata, canzoni e carriera

Chi è Giovanni Caccamo: età, dove è nato, fidanzata, figli, vita privata, canzoni e carriera del cantante tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone dalle ore 14:00 su Rai1.

Dove e quando è nato, età e carriera di Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è nato a Modica, in provincia di Ragusa, l’8 dicembre del 1990 (età 31 anni). La passione per il canto l’ha avuta fin da piccolo. Una passione che lo ha portato a calcare importanti palcoscenici italiani.

La sua carriera è iniziata nel 2009, prendendo parte nel cast del programma Music Gate. Ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Giovani Proposte con il brano “Ritornerò da te”. In quell’edizione ha conquistato anche il Premio della critica. Un evento che gli ha permesso di arrivare al grande pubblico, tanto che Franco Battiato lo ha voluto con lui in alcuni suoi concerti.

In seguito è tornato ha partecipato alla kermesse musicale insieme a Deborah Iurato nella categoria Big con il delicato ed intimo brano “Via da qui”. Nel 2018 torna alla prestigiosa competizione canora, ma questa volta è da solo con la canzone “Eterno”, dedicata ai suoi nonni. Ha condotto una edizione dello Zecchino d’Oro accanto a Francesca Fialdini.

Fidanzata, figli e vita privata di Giovanni Caccamo

E’ molto riservato e della sua vita sentimentale non si sa praticamente nulla. Non sappiamo quindi se abbia una fidanzata oppure se sia single. Gli sono stati attribuiti molti flirt, anche con Deborah Iurato. Entrambi hanno però categoricamente smentito la notizia.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata questa l’ha messa nero su bianco in un libro autobiografico intitolato “Dialogo con mia madre”, in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. Nella biografia parla del rapporto con la madre e anche della scomparsa prematura del padre.