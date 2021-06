Giovanni Caccamo chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Festival di Sanremo

Chi è Giovanni Caccamo, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Festival di Sanremo. Giovanni Caccamo infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è nato a Modica in provincia di Ragusa l’8 dicembre del 1990 e ha 30 anni di età. Scoperto da Franco Battiato, è divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te, scritto da lui stesso, e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a Deborah Iurato.

Dopo la maturità presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Ragusa, si iscrive alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano. Parallelamente, nel 2009 inizia la sua esperienza in Rai nel cast del programma Music Gate. Alla fine del 2011 con il brano Mezze verità, arriva tra i 60 finalisti di Sanremo Social. Nell’estate del 2012 incontra Franco Battiato che lo sceglie per aprire i concerti del suo tour Apriti Sesamo e delle date speciali Franco Battiato feat. Antony and the Johnsons.

Fidanzata e vita privata di Giovanni Caccamo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Caccamo è molto riservato e della sua vita sentimentale non si sa praticamente nulla. Non sappiamo quindi se abbia una fidanzata oppure se sia single. Gli sono stati attribuiti molti flirt, anche con Debora Iurato, con la quale ha partecipato in coppia la Festival di Sanremo. Entrambi hanno però categoricamente smentito la notizia.

Il 15 agosto 2013 pubblica il suo primo singolo L’indifferenza, prodotto da Franco Battiato e Pino Pinaxa Pischetola. Dal novembre dello stesso anno parte il tour Live at Home che lo vede esibirsi al pianoforte in diverse abitazioni private d’Italia ed Europa. L’iniziativa è ripresa a marzo 2015 per anticipare il tour ufficiale Qui per te. Nel frattempo è spesso ospite all’Edicola Fiore e a Fuori Programma, programmi di Fiorello.

Giovanni Caccamo, il successo e il Festival di Sanremo

Nel 2015 partecipa alla 65ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e vince nella sezione “Nuove Proposte” con il brano Ritornerò da te. Inoltre vince il Premio della critica “Mia Martini”, il Premio “Emanuele Luzzati” e il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” (Sala Stampa Radio-TV). Per Malika Ayane firma la musica di Adesso e qui (nostalgico presente), brano che vince il Premio della critica “Mia Martini” e si piazza terzo a Sanremo. Intanto esce il suo primo lavoro discografico “Qui per te”.

Il 13 dicembre 2015 viene annunciata la sua partecipazione alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Big”, insieme alla cantante Deborah Iurato con il brano Via da qui,[8] con il quale si classificano terzi. Pubblica il suo secondo album Non siamo soli. Nel 2018 ha preso parte alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Eterno, classificandosi decimo.