Giovanni Ciacci rivela: “Ballando con le Stelle? Ecco cosa è successo”

ROMA – Intervistato dal “Fatto Quotidiano”, Giovanni Ciacci rivela i motivi che lo hanno allontanato da “Ballando con le Stelle”:

“Mai dare nulla per scontato. Purtroppo ci sono stati problemi che non sono dipesi né da me né da Milly. La cosa mi ha fatto talmente male che ho smesso di seguire sui social tutti i personaggi legati al programma, compresi Milly e l’ufficio stampa: ora vedere una foto di Ballando mi crea dolore”.

Ora Ciacci si dice felicissimo come opinionista di Barbara d’Urso: “A me le storie della D’Urso piacciono: Barbara ha creato un nuovo modo di fare televisione che mi ricorda Dynasty o Dallas. Sulla storia di Paola Caruso, ho fatto dei pianti che nemmeno con Carramba. A me la televisione di Barbara piace: mi fa svagare il cervello”.

E quando gli fanno notare che ora deve fare la spola tra la “Rai” e “Mediaset” Ciacci si arrabbia un po’: “Belen ha condotto Tu Sì Que Vales su Canale 5 e il mese successivo era a Sanremo Young su Rai 1, eppure nessuno le ha posto questa domanda. Io non posso fare un programma del pomeriggio di Rai 2, che faccio da sette anni, e una volta a settimana andare in un’altra trasmissione? Ma chi lo dice? Che domanda del caz*o .(…) Vado nei programmi che mi divertono”. Fonte: Il Fatto Quotidiano.