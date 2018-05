ROMA – Victoria Beckham è stata tradita da David Beckham a Madrid? Lo dice Giovanni Ciacci ospite a Domenica Live. Ecco cosa ha detto a Barbara D’Urso: “Perché Victoria non sorride mai? Perché lui la riempie di corna. Pure con una mia amica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], una tua collega spagnola! Hanno avuto un flirt, quando l’ex Spice Girls non abitava ancora a Madrid. Quando poi Victoria è andata a lì l’ha trovata in una palestra. Allora l’ha presa per i capelli e l’ha trascinata per terra. In Spagna lo sanno tutti, chiedilo anche ad Aida Nizar”.

Poi Ciacci ha parlato del Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle: “Non mi è piaciuta la tiara di Meghan, è stato un matrimonio farsa. Lei aveva i brufoli ma il suo vestito era bello. Lui, invece, era vestito da Lady Oscar! Sembrava uno spazzacamino! Lui è innamorato perso, lui sì, lui sì… Lei è furba. Lei e la cognata sembravano le sorellastre di Cenerentola. La moglie di Clooney aveva una frittata in testa. Clooney sta invecchiando male… Victoria Beckham non sorride mai perché Beckham la tradisce spesso… Guarda che vestito si è messa! La Regina? Lunga vita a lei, lei ha il suo stile, si può permettere tutto”.