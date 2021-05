Giovanni Galli chi è, età, altezza, dove e quando è nato, il figlio Niccolò, moglie, vita privata, Instagram. L’ex calciatore italiano Giovanni Galli, campione del mondo nel 1982, è vittima di uno scherzo dello Show Le Iene. Il programma andrà in onda questa sera 18 maggio su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, Instagram, biografia e carriera di Giovanni Galli

Giovanni Galli è nato il 29 aprile del 1958 a Pisa. Ha 63 anni. E’ alto 187 cm. E’ considerato uno dei migliori portieri degli anni ’80. Per nove stagioni, dal 1977 al 1986, è il portiere della Fiorentina. Passa poi al Milan nel 1986, collezionando diversi trofei nel corso della sua esperienza in rossonero: due Coppe dei Campioni, uno scudetto, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Nel 1990 passa al Napoli. Con i partenopei vince una Supercoppa Italiana. Profilo Instagram: Giovanni Galli (@giovannigalli1).

Difende la porta del Torino per una sola stagione, 1993-1994, passando poi al Parma come secondo di Luca bucci. Con i ducali vince una Coppa UEFA. Conclude la sua carriera in Serie B nella Lucchese, ritirandosi dal calcio giocato nel 1996.

In Nazionale Giovanni Galli viene convocato da Enzo Bearzot come terzo portiere sia per l’Europeo del 1980 che per il vittorioso Mondiale del 1982, alle spalle di Dino Zoff e Ivano Bordon. Gioca il Mondiale del 1986 da titolare, senza brillare.

La moglie Anna, i figli, la morte del figlio Niccolò

Giovanni Galli è sposato con Anna e ha avuto tre figli, due femmine e un maschio. “Mia moglie l’ho conosciuta quando giocavo a Bologna. Ci dovevamo sposare nell’estate del 1982 ma fui convocato in Nazionale. Alla fine ci sposammo ad inizio settembre, dopo la vittoria del Mondiale”.

Il figlio di Giovanni, Niccolò, promessa delle giovanili del Bologna, è deceduto nel 2001 a 17 anni a causa di un incidente stradale. Giovanni Galli racconta il lutto per la morte del figlio nel libro La vita ai supplementari. “A 16 anni decise di andare a Londra per provare a sfondare. Tornato in Italia, a Bologna, ha esordito in Serie A contro la Roma all’Olimpico. Giocò contro il suo idolo Batistuta. Furono gli unici sette minuti della sua carriera in A”.

La carriera di Giovanni Galli dopo il ritiro

Ritiratosi dal calcio giocato, Giovanni Galli, nel 2001, viene nominato team manager della Fiorentina. Nel 2006 entra nello staff del Real Madrid come osservatore. Nel 2007 viene nominato direttore generale dell’Hellas Verona. Nel 2014 è il responsabile dell’area tecnica della Lucchese fino al 2016.

Alle elezioni amministrative del 2009, Galli è candidato sindaco di Firenze per la coalizione di centro-destra, sconfitto da Matteo Renzi al ballottaggio. Galli è anche opinionista e commentatore televisivo. Dal 2009 è opinionista fisso per Mediaset. Dal 2003 al 2005 è commentatore tecnico nella telecronaca italiana dei videogiochi della serie FIFA.