Giovanni Scifoni, chi è: vita privata, età, carriera, moglie e figli dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Giovanni Scifoni, l’attore ospite oggi pomeriggio, martedì 23 marzo, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle ore 14.

Attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore televisivo italiano, è noto per aver partecipato a numerose fiction e serie tv: attualmente è Enrico Sandri in Doc nelle tue Mani dove recita con Pierpaolo Spollon e Luca Argentero.

Giovanni Scifoni chi è: biografia, carriera e curiosità

Giovanni Scifoni, nato a Roma il 23 maggio 1976 (sotto il segno dei Gemelli), è il quarto di sei fratelli e fin da subito ha manifestato una forte propensione per tutto ciò che riguarda l’arte. Infatti da bambino si approccia al canto e alla recitazione, passando per la recitazione, dedicandosi anche al fumetto. Si diploma nel 1998 all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Da lì iniziano una serie di tournée teatrali con numerosi personaggi di spicco. Durante la sua carriera ha interpretato numerosi ruoli sia in teatro, che al cinema, passando per la tv, ottenendo anche numerosi premi e riconoscimenti.

Giovanni Scifoni nel 2003 esordisce al cinema con La Meglio Gioventù, mentre nel 2005 è impegnato nella miniserie Mio Figlio e nel 2008 di Io non dimentico. Partecipa alla terza stagione di Un Caso di Coscienza e nel 2010 ne Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi. Nel 2011 prende parte a Un medico in famiglia al fianco di Milena Vukotic, mentre nel 2012 appare in L’Ultimo Papa Re.

Nel 2014 interpreta diversi ruoli in Purché finisca bene, in A testa alta – i martiri di Fiesole, in Una pallottola nel cuore e in Un passo dal cielo. Lo stesso anno è protagonista in Squadra Antimafia 7. Prende parte ad alcune puntate de Le Iene come autore.

Giovanni Scifoni: vita privata, moglie e figli

Giovanni Scifoni è molto riservato circa la sua vita privata. Dal 2005 è sposato con Elisabetta. L’attore non ama immortalare immagini della sua famiglia, anche se in occasione del loro quindicesimo anniversario, ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme accompagnato da una dedica: “Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre”.

La coppia ha tre figli, Tommaso, Cecilia e Marco, che Giovanni cerca di avvicinare al mondo dell’arte e della creatività. Infatti l’attore è molto attento all’educazione artistica dei figli, tant’è che dà loro lezioni di musica.