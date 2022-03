Giovanni Vernia chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, moglie, figli, Zelig

Il comico e attore Giovanni Vernia sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Giovanni Vernia

Giovanni Vernia è nato il 23 agosto del 1973 a Genova. Il comico, alto 189 cm, ha quindi 48 anni. Laureato in ingegneria elettronica per anni Vernia ha lavorato per alcune multinazionali americane. Poi ci fu la svolta con Zelig.

“Quando feci Zelig – raccontò tempo fa – ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro ma mia moglie mi disse di provarci”.

Moglie, figli e vita privata di Giovanni Vernia

Giovanni Vernia è sposato con Marika Sacco. La donna lavora da anni nella comunicazione di Poste Italiane. La coppia ha due figli: Matilda e Giulio Louis.

“Perché mia figlia si chiama Matilda? La discoteca dove andavamo si chiamava così – hannor accontato – ci andavamo ogni giovedì sera. Giulio Louis doveva chiamarsi Giulio, ma un mese prima della sua nascita venne a mancare mio padre. Volevo chiamarlo come lui, quindi siccome Giulio Luigi non era bello, scegliemmo Giulio Louis perché a mio padre piaceva la Francia e la sua eleganza”.