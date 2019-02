ROMA – As Roma sempre più social. Dopo il boom di Instagram, dove il club giallorosso vanta più di due milioni di followers, ecco il debutto in grande stile su GIPHY. Facciamo riferimento alla piattaforma social dove sono presenti le GIF, ovvero le immagini animate. A metà tra video e foto.

La Roma ha debuttato su GIPHY con le GIF ufficiali dei calciatori giallorossi. Ci sono davvero tutti, anche il baby fenomeno Nicolò Zaniolo per la gioia dei suoi numerosissimi fan. La Roma è all’avanguardia per quel che riguarda i social network. La presidenza americana è molto attenta alla comunicazione attraverso i social network come strumento per espandere il marchio Roma all’estero.

GIPHY dopo Instagram, As Roma scatenata sui social

Visualizza questo post su Instagram ©️🏆 ➕ 2000-01 💛❤️ #ASRoma Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma) in data: Feb 7, 2019 at 1:24 PST