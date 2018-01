ROMA – Giucas Casella e Amaurys Perez hanno iniziato la loro avventura all’ Isola dei Famosi con una gara di pipì. Vinceva chi la faceva più lontano.

“Giucas non me lo aspettavo da te”, ironizza Alessia Marcuzzi che, incredula, fa rivedere la clip in cui i due naufraghi si contendono la vittoria di questa gara molto particolare. Il tutto, infatti, è accaduto durante la pubblicità. Ma Daniele Bossari, da bravo opinionista, vede tutto e “smaschera” i due vip.

Una gara che ha ricordato il racconto di Berlusconi sull’amicizia che lo legava a Fedele Confalonieri. L’ex Premier infatti ha svelato che dopo una festa di ex alunni dell’istituto salesiano frequentato in gioventù assieme a Confalonieri, i due fecero la gara a chi urinava più lontano nel giardino della scuola.