Giucas Casella chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Valeria Perilli, figli, vita privata, Grande Fratello Vip, ipnosi, biografia e carriera. L’illusionista e personaggio televisivo Giucas Casella è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Giucas Casella

Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, è nato il 15 novembre del 1949 a Termini Imerese, Palermo. Ha 71 anni. La sua carriera inizia nel 1979 nel programma Domenica In in qualità di co-conduttore al fianco di Pippo Baudo. Il successo ottenuto nel programma di Ra1 lo porta a partecipare a diverse trasmissioni, tra cui Fantastico, Il processo del lunedì e La strana coppia.

Valeria Perilli, figli, vita privata di Giucas Casella

Casella è molto riservato riguardo la sua vita privata. Nel 2018 decide di presentare al pubblico sua moglie, Valeria Perilli, nel salotto del tv show presentato da Barbara d’Urso. La moglie, ex annunciatrice e doppiatrice italiana, è con Casella da più di 30 anni. Ha un figlio, James, nato nel 1986 dalla relazione con la modella inglese Caroll Torr. Durante un’intervista la Torr ha dichiarato: “Io ero innamorata di lui, per me non è stata una serata. Io ho partorito questo figlio perché amavo Giucas e volevo questo bambino”.

Illusionismo, ipnosi, Grande Fratello Vip: la carriera di Giucas Casella

Casella nel corso della sua carriera partecipa a molti programmi, spesso proponendo numeri basati sulle sue capacità di paragnosta e di ipnotizzare e suggestionare spettatori o anche animali in sala e via televisione. Il numero che Casella utilizza di più durante le sue apparizioni televisive è quello dell’ipnosi, solitamente rivolto a un personaggio famoso ospite della trasmissione in questione. Famosa è diventata una sua esibizione a Quelli che il calcio, dove Simona Ventura non riesce a trattenere le risate durante il momento dell’ipnosi.

Le sue frasi celebri sono: “Guardami! Guardami!”, “Quando lo dirò io!”, e il grido “Change, change, change, change!”.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI GIUCAS CASELLA

Partecipa anche ai reality show Il ristorante, nel 2004, e L’isola dei famosi nel 2008 e nel 2018. Nel 2021 è nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.