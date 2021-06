Giucas Casella chi è: età, moglie, figli, vero nome, ipnosi, carboni ardenti, mani legate, frasi celebri

Giucas Casella chi è: età, moglie, figli, ipnosi, i carboni ardenti, le mani legate. Conosciamo meglio l’illusionista più famoso della tv italiana che questa sera sarà tra gli ospiti di Fuori dal Coro, il programma condotto su Rete 4 da Mario Giordano a partire dalle ore 21,25.

Dove e quando è nato Giucas Casella: la biografia di Giucas Casella

Giucas Casella è un esperto di ipnosi noto al volto della tv italiana (e non solo). E’ nato a Termini Imerese in provincia di Palermo il 15 novembre 1949. Ha 71 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Il suo vero nome è Giuseppe Casella Mariolo. E’ alto 170 centimetri e pesa circa 70 chilogrammi.

Moglie e figli di Giucasa Casella: vita privata di Giucas Casella

La moglie di Guicas Casella si chiama Valeria Perilli. E’ nata a Roma nel 1954 ed è una ex attrice e doppiatrice.

Casella ha un figlio, dal nome James, al quale è molto legato (anche lui è spesso in video, ospite di programmi come “L’Italia sul due”). James, la cui età non è nota, è nato dalla relazione con una modella inglese che ha abbandonato Casella poco dopo la nascita del piccolo.

Giucas Casella, carriera

Giucas è il secondo dei tre figli del muratore Vincenzo e della moglie Rosalia, casalinga e sordomuta. Fin da piccolo dimostra di avere doti “paranormal”. Si racconta che a sei anni sia caduto in un pozzo. Con la forza del pensiero sarebbe riuscito a guidare la mamma in suo soccorso.

Il piccolo Giuseppe, dopo questo episodio comincia a sviluppare le sue doti. A dargli il nome d’arte di Giucas Casella sarà don sarullo, il prete del paese in cui vive.

Giucas Casella e l’incontro con Pippo Baudo

Giuseppe lascia la Sicilia, inizia a viaggiare per le città italiane dove si esibisce in esperimenti di fachirismo. Diventa famoso e viene chiamto in tv da Pippo Baudo che gli dà la possibilità di esibirsi per qualche minuto in una trasmissione di una emittente siciliana. Casella qui propone quello che poi diverrà uno dei suoi cavalli di battaglia: l’esperimento delle mani legate che verranno slegate “solo quando te lo dirò io”.

Il successo è tale che Baudo lo vuole con sé a “Domenica in” nel 1978. Da quel momento l’illusionista partecipa alle trasmissioni televisive più importanti stupendo il pubblico con i suoi esperimenti, spesso bizzarri.

Le mani incrociate e i carboni ardenti

Accanto all’esperimento delle mani incrociate, Casella porta in tv esperimenti di escapologia e di ipnosi che concorrono alla sua fama, anche quando non gli riescono. Celebre fu il caso del bambino che partecipò da casa all’esperimento delle dita incrociate rimanendo così fino a quando il padre disperato non riuscì a contattare telefonicamente Casella che, in una famosa diretta televisiva riuscì a liberare le mani del piccolo).

Altro esperimento famoso a partire dagli anni Ottanta è la camminata sui carboni ardenti riproposta diverse volte negli anni.

Casella è stato anche “bersaglio” di imitatori come Gigi Sabani che lo imitò durante Fantastico 2 dl 1981. Giuseppe ha inoltre partecipato a due reality show: nel 2004 Il ristorante condotto da Antonella Clerici e nel 2008 la sesta edizione de L’isola dei famosi ca cui si è ritirato dopo sei settimane per problemi di salute.

Le frasi celebri di Giucas Casella

Giucas Casella è comnosciuto anche per alcune sue frasi: “Guardami! Guardami!”, “Quando lo dirò io!”, e il grido “Change, change, change, change!” sono solo alcune delle sue frasi celebri.