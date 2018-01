Giucas Casella, chi è il concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Giucas Casella, nome d’arte di Giuseppe Casella, è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Nel 1979 Pippo Baudo lo vuole con sé nella sua prima esperienza come conduttore di Domenica In. Poi è stata la volta di Fantastico condotto da Enrico Montesano, Sanremo nel 1988 e molti altri. Celebri sono le sue frasi: “Guardami! Guardami!”, “Quando lo dirò io!”, e il grido “Change, change, change, change!”.

Personaggio molto discusso, è stato imitato da Gigi Sabani che lanciò tale caratterizzazione nello spettacolo televisivo Fantastico 2 del 1981, coniando la frase “Sono Giucas Casella, gran figlio di paragnosta”. Anche di recente, in una intervista su RaiUno, lo stesso Casella si è esplicitamente autodefinito “paragnosta, figlio di paragnosta!”. Ospite alla trasmissione Soliti Ignoti – Il Ritorno il 17 aprile 2017, dichiara che in gioventù, prima di intraprendere la carriera televisiva, avvió una bottega da barbiere all’età di soli 15 anni.

Casella ha un figlio, dal nome James, al quale è molto legato (anche lui è spesso in video, ospite di programmi come “L’Italia sul due”).

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi.

Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Ciprianie l’ex letterina Alessia Mancini.

Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger, attrice e showgirl; Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.