Giucas Casella in lacrime a Pomeriggio 5: “Mio figlio mi lasciava il cibo in garage…”

ROMA – Giucas Casella è stato ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare della sua quarantena, ma durante l’intervista, raccontando un fatto personale, si è commosso fino alle lacrime.

Barbara D’Urso aveva chiesto al famoso illusionista che sensazioni aveva a pochi giorno dal diventare nonno.

“Sai che ho passato un brutto momento e tu mi sei stata vicino” rivolgendosi a Barbara d’Urso.

Poco dopo però Casella scoppia in lacrime: “Non vedevo mai mio figlio perché è medico.

Mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava.

Poi mi hai spiegato che non poteva a causa dell’emergenza coronavirus”.

Vedendolo piangere a dirotto, Barbara D’Urso si intenerisce e lo conforta:

“So che questo per te non è stato un periodo facile perché tuo figlio James, che fa il medico, ti è stato lontano.

Io però ti ho spiegato, in una lunga telefonata, che lo fa per proteggerti non per altro ma non scendiamo nei dettagli”

Subito dopo poi Giucas Casella è ritornato a parlare del futuro lieto evento spiegando che la nascita del nipotino è prevista tra la fine di luglio ed i primi di agosto e ovviamente lui è al settimo cielo.

A Pomeriggio 5, sempre in collegamento, era presente anche Roberto Alessi che ha commentato così:

“Io conosco Giucas e so che ha fatto sia da madre che da padre a James e l’ha cresciuto bene sono felicissimo per te”. (fonte POMERIGGIO 5)